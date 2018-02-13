Генсек правящей в ЮАР партии доставил Зуме письмо об отстранении с поста президента

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь южноафриканской правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) Эйс Магашуле и его заместитель Джесси Дуарте прибыли в официальную резиденцию президента Джейкоба Зумы для передачи ему письма об отстранении его с поста главы государства. Об этом сообщает во вторник южноафриканская телерадиокомпания SABC.

По данным SABC, решение направить президенту официальное письмо вместе с генсеком партии принял национальный исполнительный комитет АНК после нескольких дней переговоров о судьбе Зумы.

Накануне стало известно, что партия выдвинула президенту ультиматум, потребовав от него самостоятельно подать в отставку в течение двух суток. Согласно сведениям SABC, Зума отклонил этот ультиматум, пожелав остаться на этом посту еще на три месяца. В исполнительном комитете партии просьбу Зумы отклонили.

Зума является президентом ЮАР с 2009 года. На прошлой неделе сообщалось, что его послание к нации отложено на неопределенный срок на фоне обвинений в коррупции. Затем стало известно, что Зума и президент АНК Сирил Рамафоса ведут переговоры о передаче власти.