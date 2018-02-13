Смертельно больного принца Дании выписали домой

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Супруг королевы Дании Маргрете II, 83-летний принц-консорт Хенрик, который в январе был госпитализирован из-за рака легких, выписан, чтобы он мог провести последние дни дома, сообщил во вторник королевский дворец.

"Его королевское высочество принц-консорт Хенрик переведен сегодня из больницы в замок Фреденсборг, где принц желает провести свои последние дни", - говорится в сообщении дворца.

28 января врачи диагностировали у принца опухоль левого лёгкого, после чего он был помещен в одно из медучреждений Копенгагена.

Ранее Хенрик сделал скандальное заявление, что после смерти не хочет быть похороненным рядом со своей супругой, выразив недовольство, что она выше его по статусу. В 2005 году Маргрете II даровала своему супругу титул принца-консорта (он выше звания принца, но ниже короля-консорта), что не устроило его.