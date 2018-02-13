Американские спецслужбы США сообщили намерении РФ повлиять на выборы в США в 2018 году

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Глава ЦРУ Майк Помпео, директор национальной разведки США Дэн Коутс и директор Агентства национальной безопасности США Майкл Роджерс заявили, что располагают данными, указывающими, что Россия попытается вмешаться в промежуточные выборы в стране в 2018 году.

"Да, мы засекли действия со стороны России (указывающие на - ИФ) ее намерения повлиять на следующий цикл выборов (промежуточные выборы в США - ИФ)", - заявил Помпео во вторник на слушаниях в комитете по разведке Сената США.

Коутс и Роджерс также положительно ответили на вопрос члена комитета о том, располагают ли они информацией в подтверждение этого.

Ранее глава Национальной разведки США Коутс заявил, что ожидает, что "Россия продолжит использовать пропаганду, социальные медиа, подставных лиц, и другие методы... чтобы расшатать социальные и политические структуры в США".

"Не должно быть никаких сомнений в том, что Россия считает свои прошлые попытки успешными и видит в (промежуточных) выборах в 2018 году потенциальную цель для своих операций", - добавил Коутс.

На ноябрь 2018 года в США назначены выборов губернаторов и конгрессменов.

В свою очередь в вышедшем во вторник докладе директора Национальной разведки США Дэна Коутса говорится, что Россия в ближайшее время не откажется от попыток использования возможностей в области кибервооружений для сбора информации о возможностях США и членов НАТО и о ситуации в этих странах.

Согласно документу, "российская разведка и службы безопасности продолжат исследовать критическую важную инфраструктуру США и их союзников, а также нацелятся на США, НАТО и союзников для получения информации о политике США".

При этом в документе утверждается, что РФ, КНР, Иран и КНДР в ближайшее время будут "представлять собой наибольшую киберугрозу" для США. Также в докладе указывается на опасность киберопераций со стороны негосударственных участников для совершения финансовых преступлений или распространения пропаганды.

За последний год Вашингтон неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела США посредством СМИ и социальных сетей. В настоящее время ряд комитетов конгресса США расследует данные о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Аналогичную работу ведет команда под руководством спецпрокурора Мюллера.