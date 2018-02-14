На Украине появилась уполномоченный по гендерной политике

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины назначил правозащитницу, президента общественной организации "Ла Страда-Украина" Екатерину Левченко правительственным уполномоченным по вопросам гендерной политики.

"Мы преодолели все многочисленные бюрократические преграды и наконец назначили первого правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики. Наконец все планы и начатые нами инициативы получат профессиональную поддержку правительственного уполномоченного", - написала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в фейсбуке в среду.

Должность уполномоченного по вопросам гендерной политики была введена кабинетом министров Украины 7 июня 2017 года. В задачи уполномоченного входит координация гендерной политики государственных органов.

Общественная организация "Ла Страда-Украина" с 1997 года работает на Украине в направлениях противодействия торговле людьми, ликвидации всех форм дискриминации, предотвращения домашнего насилия и нарушений прав ребенка, обеспечения гендерного равенства и соблюдения прав человека в целом.