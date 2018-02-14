Сотрудник аэропорта Хитроу умер после столкновения автомобилей на летном поле

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В лондонском аэропорту Хитроу в результате столкновения автомобилей на летном поле пострадали два сотрудника аэропорта, один и них позднее скончался, сообщает в среду полиция Лондона.

Второй пострадавший получил перелом плеча, его жизни ничто не угрожает. Полиция проводит расследование происшествия.

Изначально поступали данные о двух пострадавших. Однако, как выяснилось позже, один из них скончался.

"Мы оказали помощь двум пациентам - оба мужчины. Одному из них обработали травму плеча и направили в больницу. У второго произошла остановка сердца, и врачи приложили огромные усилия для его реанимации, как на месте происшествия, так и по пути в больницу", - заявил ранее пресс-секретарь лондонской скорой помощи.

Инцидент произошел ранним утром в среду вблизи терминала 5, где автомобили столкнулись на рулежной дорожке.

В результате несколько сотен человек не могли покинуть самолеты, пассажиры жаловались на очереди и задержки вылетов. Британские СМИ сообщили, что пассажиры были эвакуированы как минимум из одного самолета. The Daily Telegraph пишет, что были задержаны вылеты более 20 рейсов.

В то же время, аэропорт отмечает, что летное поле после инцидента осталось открытым для самолетов. Сотрудники аэропорта работают над тем, чтобы сократить образовавшиеся очереди.