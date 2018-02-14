ЦИК Азербайджана зарегистрировал выдвижение Алиева на четвертых для него президентских выборах

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Центризбирком Азербайджана на заседании в среду зарегистрировал Ильхама Алиева кандидатом в президенты на внеочередных выборах, намеченных на 11 апреля.

ЦИК также зарегистрировал выдвижение еще четырех кандидатов в президенты Азербайджана: самовыдвиженцев Анара Умудова, Турала Аббаслы и Захида Оруджа, а также представляющего Либерально-демократическую партию Азербайджана Фуада Алиева.

Алиев возглавляет республику с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 году и в 2013 году.

Очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября, однако Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении 11 апреля внеочередных выборов.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.

Правящая партия "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) на съезде 8 февраля утвердила Алиева кандидатом в президенты.