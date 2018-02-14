20% жителей Исландии решили купить билеты на ЧМ-2018 в России

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Жители Исландии активно интересуются чемпионатом мира 2018 года по футболу, который пройдет летом в России, заявила журналистам посол Исландии в РФ Берлинд Асгейрсдоттир.

"Около 20% граждан Исландии подали заявки на то, чтобы получить билеты на чемпионат мира. Это говорит об огромном интересе к футболу", - сказала она.

Сборная Исландии в 2018 году дебютирует на чемпионатах мира. На групповом этапе сборная Исландии сыграет с квартете D с Аргентиной, Хорватией и Нигерией.