Регулятор на год запретил транслировать в Литве передачи "РТР-Планеты"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) в среду решила обязать ретранслирующие компании на год ограничить показ в Литве передач российского телеканала "РТР-Планета".

Как сообщает агентство BNS, в программах "РТР-Планеты" за последний год комиссия выявила три нарушения,связанные с подстрекательством к войне и разжиганием розни.

Так, в марте прошлого года в передаче канала звучали угрозы в адрес США, призывы восстановить СССР со всеми бывшими территориями. В другой программе в мае звучали угрозы оккупировать страны Балтии.

Ретрансляция зарегистрированного в Швеции телеканала "РТР-Планета" в Литве останавливались уже дважды - в 2015 году и в 2016 году. Оба раза ретрансляция канала запрещалась на три месяца из-за высказываний депутата Госдумы России Владимира Жириновского. После этих санкций комиссия по-прежнему фиксировала нарушения.

Литовские транслирующие компании в 2015 году также обязали перевести телеканал "РТР-Планета" в пакет платных программ, однако после сигналов из Еврокомиссии, что это может нарушать право Евросоюза, литовский регулятор отозвал это ограничение.