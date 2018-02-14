Скончался бывший премьер Нидерландов Любберс

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Нидерландов Рууд Любберс ушел из жизни в возрасте 78 лет, сообщило в среду агентство AP со ссылкой на нидерландское правительство.

По данным агентства, бывший политик ушел из жизни в среду в кругу семьи в Роттердаме.

Любберс руководил правительством Нидерландов с 1982 по 1994 год - дольше, чем любой другой нидерландский премьер.

Кроме того, с 2001 по 2005 год он занимал пост Верховного комиссара ООН по делам беженцев. АР отмечает, что Любберс также принял активное участие в создании Европейского союза.