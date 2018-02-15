МИД РФ заявил о вмешательстве западных стран в президентскую избирательную кампанию

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - У Москвы есть доказательства вмешательства западных стран в президентскую избирательную кампанию в России, если это не прекратится, будут приняты жесткие контрмеры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В отличие от бездоказательных обвинений и материалах о всемогущих русских хакерах и некоем российском влиянии на результаты выборов в других странах , у нас как раз имеется информация о конкретных фактах деструктивного вмешательства ряда западных стран в наши внутренние дела в контексте президентской избирательной кампании", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Захарова подчеркнула, что "подобная деятельность должна прекратиться, если она не прекратится, мы будем вынуждены принять жесткие контрмеры, включая публичную реакцию".