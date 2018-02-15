Апелляционный суд признал иммиграционный указ Трампа неконституционным

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Апелляционный суд штата Вирджиния (США) признал неконституционным последнюю версию иммиграционного указа американского президента Дональда Трампа, сообщила в четверг американская газета The Hill.

Речь идет об иммиграционном указе, запрещающем въезд в США гражданам ряда мусульманских стран, а также Венесуэлы и Северной Кореи.

Издание отметило, что представители суда объяснили решение тем, что этот указ незаконно дискриминирует мусульман.

Это уже второй случай, когда апелляционный суд США принимает решение против иммиграционного указа американской администрации. В октябре прошлого года федеральные судьи ряда американских штатов ввели запреты на последнюю версию этого указа, тем самым не дав ему вступить в силу.

Если бы указ вступил в действие, въезд в США был бы закрыт для большинства граждан Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена, а также для некоторых граждан Венесуэлы и КНДР.

В Белом доме решение судей о блокировке указа назвали "опасным и ошибочным".

Первая версия указа была опубликована в январе 2017 года, однако администрации Трампа пришлось отказаться от нее в связи с блокировкой со стороны судей ряда штатов.