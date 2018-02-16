Известный пляж в Таиланде временно закроют для лодок ради экосистемы

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Залив Майа-Бэй на тайском острове Пхи-Пхи-Ле временно закроют для туристических судов для восстановления экосистемы, сообщает издание novostiphuketa.com.

"Залив Майа не будет закрыт для посещения. Просто в Майа-Бэй лодкам будет запрещено подходить к пляжу с моря в период с июня по сентябрь. Движение лодок в заливе будет полностью запрещено", - рассказал порталу глава национального парка Hat Nopparat - Mu Ko Phi Phi National Park Ворапот Ломлин.

По его словам, морской экосистеме и кораллам необходимо восстановиться. "Туристы по-прежнему смогут посещать пляж, добираясь до него пешком от бухты в другой части острова, где лодкам будет разрешено вставать на якорь", - добавил Ломлин.

Бухта, куда можно будет добираться на лодках, находится на южном побережье Пхи-Пхи-Ле. Расстояние оттуда до Майа-Бэй составляет около 250 м.

Ранее руководство нацпарка сообщало также о планах ввести ограничение на число туристов, ежедневно посещающих Майа-Бэй. Пока окончательного решения по вопросу о лимите не принято.