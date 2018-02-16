В Киеве собрались ограничить использование российского ПО и средств телекоммуникаций

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины предложил Верховной раде расширить перечень санкций в отношении Российской Федерации, запретив использование на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения и технических средств телекоммуникаций.

Согласно внесенному в парламент Украины законопроекту №8042, кабмин предлагает дополнить перечень возможных санкций "запретом или ограничением использования на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения и технических средств телекоммуникаций, которые происходят из иностранного государства, в отношении которого применены санкции".

Санкции также будут распространяться на программное обеспечение и оборудование, разработанное или произведенное компанией, которая подконтрольна юридическому лицу, принадлежащему иностранному государству, в отношении которого введены санкции. Кроме того, под санкции подпадет продукция компаний-резидентов такого государства.

Решение о применении этих санкций будет принимать Совет национальной безопасности и обороны Украины, вводить в действие - президент Украины, утверждать - Верховная рада в течение 48 часов после издания указа главы государства.