ХАМАС призвал палестинцев к третьей интифаде

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС призвало палестинцев к третьей интифаде (палестинское восстание - ИФ), сообщает в пятницу Анатолийское агентство новостей.

"Израиль должен осознать, что палестинцы не будут сидеть сложа руки в ответ на посягательства на святыни ислама", - приводит агентство слова из заявления движения.

ХАМАС призвал соотечественников "использовать все средства и рычаги для борьбы с оккупационной политикой Израиля и защиты статуса Иерусалима".

Кроме того, ХАМАС призвал весь мусульманский и арабский мир оказать необходимую поддержку палестинскому народу.