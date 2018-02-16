Финрегулятор Швейцарии выступил против ужесточения регулирования рынка криптовалют

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Финансовый регулятор Швейцарии (Financial Market Supervisory Authority, FINMA) выступил против глобальной тенденции к ужесточению регулирования сферы криптовалют, опубликовав рекомендации для местных стартапов, планирующих проведение ICO (Initial Coin Offering).

FINMA, надеясь поддержать рынок ICO и содействовать развитию проектов на основе технологии блокчейн, рассчитывает, что его рекомендации позволят компаниям четко понимать, в каких случаях на них может распространяться действие законов, касающихся отмывания денег, а также рынка ценных бумаг, пишет газета Financial Times.

Регуляторы по всему миру скептически оценивают рынки криптовалют, в Китае и Южной Корее уже действует запрет на ICO.

Однако швейцарские власти видят хорошие возможности для экономики в развитии этого сектора. Министр экономики Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амман в январе заявил, что Швейцария хотела бы быть "крипто-государством".

Согласно данным PwC, 4 из 10 крупнейших готовящихся ICO выбрали Швейцарию в качестве своей базы.

Регулятор выделяет три категории ICO. Первая из них - ICO, токены которых используются, как платежное средство. В случае размещения подобных токенов стартапам придется выполнять регулятивные требования, касающиеся противодействия отмыванию денег. Такие токены не будут считаться ценными бумагами, и соответственно, законодательство для рынка ценных бумаг их не коснется.

Вторая категория - ICO, в рамках которых размещаются токены, дающие их владельцам права доступа к каким-либо приложениям или сервисам. Эти токены также не будут считаться ценными бумагами.

Третий вид ICO, токены которых уже будут считаться ценными бумагами, предусматривает выплаты их держателям дивидендов, процентов или предоставление прав участия в денежных потоках. Эти токены будут объектом строгого регулирования, предусмотренного для рынка ценных бумаг, отмечают в FINMA.

FINMA получила более 100 запросов на предоставление рекомендаций для компаний, планирующих ICO.