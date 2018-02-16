У французской виолончелистки под Парижем отняли музыкальный инструмент XVIII века

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Французская виолончелистка Офелия Гайяр обратилась в полицию после того, как в четверг вечером в пригороде Парижа грабитель отнял у нее виолончель XVIII века, сообщает издание Le Point.

"Сегодня вечером у меня украли виолончель в темно-красном кофре", - написала музыкант на своей странице в фейсбуке.

Гайяр рассказала полиции, что грабитель, угрожавший ей ножом, также забрал ее мобильный телефон.

Эта виолончель была создана в XVIII веке итальянским мастером Франческо Гоффрилье, и ее стоимость оценивается в 1,3 млн евро. На приобретение инструмента Гайяр взяла кредит в CIC bank, отметила музыкант.