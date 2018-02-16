В Эфиопии объявлено чрезвычайное положение

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Чрезвычайное положение объявлено в Эфиопии в пятницу, спустя сутки после того, как премьер-министр страны Хайлемариам Десалень заявил об уходе с поста. Об этом сообщает межарабский телеканал Al Jazeera.

Решение о введении чрезвычайного положения объявлено правящей коалицией "Революционно-демократический фронт эфиопских народов". При этом остается неясным, в течение какого срока оно будет действовать, отмечается в сообщении телеканала.

Местное телевидение сообщает, что в правительстве обсуждается вопрос о том, будет ли режим ЧП действовать три или шесть месяцев.

Ранее отставка премьер-министра последовала связи с волнениями и забастовками, участники которых требовали выпустить лидеров оппозиции.