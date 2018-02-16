США обвинили россиян в организации демонстраций перед выборами 2016 года

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Россияне, обвиняемые во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, организовали серию политических демонстраций, выдавая себя при этом за других личностей, говорится в документе жюри присяжных суда округа Колумбия.

"Начиная примерно с июня 2016 года, ответчики и их соучастники организовали и скоординировали политические демонстрации в США. Чтобы скрыть факт о российском происхождении, ответчики и их соучастники помогали в организации демонстраций, выдавая при этом себя за рядовых активистов, проживающих в США, но не способных лично встретиться (с другими лицами - ИФ) или принять участие в мероприятиях", - отмечается в документе.

В частности эти лица организовали серию демонстраций в поддержку кандидата от республиканцев Дональда Трампа в штате Флорида в 2016 году. Также обвиняемые способствовали демонстрациям за Трампа в Нью-Йорке и штате Пенсильвания. В документе также говорится, что эти лица, выдавая себя за американских граждан, организовали в конце 2016 года демонстрации в поддержку избранного президента Трампа. Одновременно с этим те же лица собирали демонстрации, участники которых протестовали против результатов выборов.

Ранее министерство юстиции США обвинило 13 граждан России во вмешательстве в президентские выборы. Оно утверждает, что россияне вступали в контакты с предвыборным штабом Дональда Трампа, скрывая свое происхождение, и оказывали влияние на ход кампании. Вместе с тем министерство не утверждает, что вмешательство изменило результаты выборов.