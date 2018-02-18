В Иране потерпел катастрофу самолет с 60 пассажирами

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Иране потерпел крушение самолет, на борту которого находились более 60 человек, сообщает в воскресенье агентство ИРНА.

По его информации, крушение воздушного судна произошло вблизи города Семиром (провинция Исфахан). Самолет пропал с экранов радаров менее чем через час после взлета. На его борту находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа.

Самолет французского производства ATR 72 авиакомпании Aseman Airlines выполнял рейс из Тегерана в город Ясудж (административный центр провинции Кохгилуйе и Бойерахмедна) юго-западе страны.

Спасатели направились к месту катастрофы, однако работы затруднены ввиду того, что самолет разбился в гористой местности. Местные СМИ со ссылкой очевидцев сообщают, что перед крушением лайнер пытался совершить экстренную посадку.

В посольстве РФ в Иране заявили "Интерфаксу", что пока не располагают сведениями о том, что россияне могли находиться на борту упавшего самолета.