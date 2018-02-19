Билл Гейтс захотел платить больше налогов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Мультимиллиардер Билл Гейтс в интервью CNN заявил , что он, как и другие богатые американцы, должен платить гораздо больше налогов в казну США, чем сейчас.

"Я заплатил налогов больше, чем кто-либо другой, больше $10 млн", - сказал Гейтс. "Но правительство должно требовать от людей моего положения гораздо более высоких выплат".

Основатель Microsoft не одобряет проект налоговой реформы, подписанный президентом США Дональдом Трампом. По мнению Гейтса, она создаст не прогрессивную, а регрессивную шкалу налогообложения, облегчит жизнь состоятельных людей и никак не скажется на положении среднего класса.

Билл Гейтс долгое время сохранял титул самого богатого человека планеты, который сейчас закрепился за основателем Amazon Джеффом Безосом. Состояние Гейтса оценивается более чем $90 млрд. При этом он является рекордсменом по числу собственных средств, перечисленных на благотворительность.