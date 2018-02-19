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Более 780 человек задержаны в Турции по делам о пропаганде терроризма

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Турецкие правоохранительные органы задержали 786 человек по подозрению в пропаганде терроризма и в связи с критикой военной операции турецкой армии против курдских вооруженных формирований в районе сирийского Африна, сообщает Анатолийское агентство новостей.

Задержания проводились на основе информации из социальных сетей. Так, после изучения активности 1,3 тыс. аккаунтов, следователи завели уголовные дела против 392 подозреваемых.

В понедельник в МВД Турции также сообщили, что всего с 12 по 19 февраля в рамках контртеррористических операций правоохранительные органы Турции задержали 2,1 тыс. человек.

Теги: Турция
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