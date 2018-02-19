В Литве собрали подписи за отставку омбудсмена из-за заказа исследования о преступлениях евреев в годы Холокоста

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты сейма Литвы собрали необходимые подписи для отставки омбудсмена по научной и академической деятельности Вигилиюса Садаускаса, предложившего тысячу евро тому, кто напишет исследование о "лицах еврейской национальности, убивавших людей, способствовавших их ссылкам и истязаниям" в годы Холокоста, сообщает в понедельник агентство BNS.

"Жаль, что сам являющийся должностным лицом Садаускас не видит в своих действиях никакого ущерба и никакой вины, ведь он сам мог бы уйти в отставку, в конце концов, срок его полномочий завершится в этом году. Однако человек не видит никакой своей вины, по этой причине мы обратились к председателю сейма, чтобы сейм, который и назначает это должностное лицо, проголосовал по вопросу доверия", - сказала агентству либерал Аушрине Армонайте.

По словам парламентария, инициировавшей сбор подписей, необходимые 29 подписей собраны. Инициативу поддержали члены сейма из фракций либералов, консерваторов, "аграриев" и социал-демократической фракции. Предложение уволить назначаемого сеймом главу ведомства должно быть рассмотрено, если с мотивированным письмом выступают не менее 20% членов сейма.

"Это проактивный антисемитизм, поскольку ясно сформулирована задача студентам искать доказательства о вовлечении людей одной национальности, конкретно - еврейской, в убийства и организацию ссылок. Это неакадемично, неэтично, бесчеловечно, особенно с учетом болезненной истории литовского еврейства", - сказала Армонайте.

Тем временем, в пятницу спикер сейма Викторас Пранцкетис призвал Садаускаса уволиться с должности, однако тот заявил, что не намерен это делать, поскольку не видит вины в своих действиях. Полномочия Садаускаса как омбудсмена по научной этике истекают в июне этого года.