Подозреваемый в коррупции глава банка Латвии освобожден под залог в 100 тыс. евро

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы освободили президента Банка Латвии Илмара Римшевича, подозреваемого в требовании и получении взятки, под залог в размере 100 тысяч евро, который внес один из его близких друзей, сообщил адвокат Саулведис Варпиньш.

В понедельник вечером он был перевезен из следственного изолятора Госполиции в Чиекуркалнсе в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК). Как сообщило БПБК, установлен также запрет на выполнение главой банка должностных обязанностей.

На выходе из здания БПБК Римшевич заявил журналистам, что не признает свою вину, во вторник на пресс-конференции он намерен предоставить более подробные комментарии.

Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона в требовании и получении взятки в крупном размере.