Житель Грузии попросил в церкви отпущения грехов и оставил гранату

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Слежители церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Гори (регион Шида Картли в Грузии) в понедельник обнаружили среди икон гранату, оставленную неизвестным посетителем храма. Рядом с гранатой лежала записка с просьбой к богу о "прощении грехов".

Как рассказал митрополит Горийский и Атенский Андрей (Гвазава), в письме не было никаких угроз или проявления ненависти к церкви. Посетитель попросил, чтобы священник передал гранату правоохранительным органам.

В МВД Грузии журналистам пояснили со слов автора записки, что тот хранил гранату с 2008 года и не знал, как сдать ее в полицию. Поэтому он решил отнести ее в церковь. Тем не менее, полиция начала расследование происшествия и возбудила уголовное дело.