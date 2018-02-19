Фигурка Швейка похищена в Одессе с фасада пивной на Дерибасовской

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - На Украине неизвестные похитили небольшую фигурку чешского литературного героя - бравого солдата Швейка с фасада известного одесского ресторана "Гамбринус", расположенного в центре Одессы на углу улицы Дерибасовской.

Корреспонденту "Интерфакса" в Одесском горсовете подтвердили факт кражи и заявили о намерении обратиться в полицию. "Могу сказать только то, что вчера он еще был. Сегодня его нет. Обратимся к правоохранителям", - отметила спикер горсовета Наталья Мальцева. Это уже второе похищение Швейка. Первое произошло весной 2017 года.

Мини-скульптура бравого солдата Швейка на фасаде "Гамбринуса" (на углу переулка Вице-адмирала Жукова и улицы Дерибасовской) появилась в сентябре 2016 года. Установить в Одессе скульптуру предложил представитель общества Ярослава Гашека в Чехии Камил Хайнц.

Установка скульптуры в Одессе связана с рассказом автора похождений Швейка, который однажды прочел в чешских газетах о своей смерти. Некролог был напечатан в трех разных вариантах. В одном из них говорилось, что его убили пьяные матросы в подвале пивной "Гамбринус". Этот рассказ К.Хайнц передал Михаилу Жванецкому - так и появилась связь Швейка с Одессой.

Автор скульптуры - Михаил Колодко, на счету которого еще два подобных Швейка. Один из них находится в чешском городке Липнеце-над-Сазавой. Именно там заканчивал писать последние тома "Приключений бравого солдата Швейка" Ярослав Гашек. Второй - в Ужгороде. Здесь Швейк сидит на перилах, прострелянных пулями во время Второй мировой войны над речкой Уж, с кнедликом в руках.