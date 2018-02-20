Полицейского из Лондона обвинили в воровстве печенья

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудник лондонской полиции Томас Хупер предстал перед судом за дисциплинарные нарушения на работе, одним из которых стало воровство печенья у коллеги, сообщил телеканал SkyNews .

7 мая 2016 года Хупер позаимствовал жестяную коробку с печеньем, которая принадлежала его коллеге.

Сторона обвинения настаивает, что важна не ценность пропажи, а сам факт воровства. Вместе с тем, Хупер утверждает, что готов был поделиться печеньем и купить новую коробку.

Председатель судебной группы Нахид Асджад спросил у инспектора из отделения Хупера: "У вас есть сержант, инспектор и пропавшая коробка печенья и единственная вещь, которая показалась вам необходимой в этом случае, - обратиться в управление профессиональных стандартов?" Ему ответили, что такой вариант был выбран из-за серьезности инцидента.

Кроме воровства Хуперу вменяют подачу заявления на отмену штрафа за превышение скорости. Он вел фургон со скоростью 51 милю в час при разрешенной скорости в 30 миль в час. Полицейский утверждает, что перевозил больного человека, который пожаловался на здоровье и попросил ехать быстрее.

Разбирательство пока не закончено.