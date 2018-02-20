Президент Казахстана утвердил план реализации своего послания народу

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом утвердил общенациональный план мероприятий по реализации своего послания народу страны от 10 января 2018 года.

Текст указа размещен во вторник на официальном сайте президента.

Указом правительству республики поручено обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям послания главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции".

Кроме того, правительству поручено до 25 января года, следующего за отчетным годом, представлять в администрацию президента информацию о ходе выполнения общенационального плана.

Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту страны, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов поручено обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий общенационального плана.

Контроль за исполнением настоящего указа возложен на администрацию президента.

Как сообщается в комментарии к данному указу центра стратегических разработок и анализа администрации президента, общенациональный план предусматривает реализацию 97 мероприятий по десяти основным направлениям послания, затрагивающим все важнейшие сферы социально-экономического развития.