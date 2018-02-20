В Иране число погибших полицейских от столкновений с дервишами возросло до пяти

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Число погибших сотрудников иранских спецслужб в результате столкновений с суфиями-дервишами возросло до пяти человек, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на полицию Ирана.

По их данным, в результате акции протеста, организованной дервишами после ареста одного из членов суфийского ордена, около 300 человек были арестованы.

Ранее сообщалось, что во время беспорядков в группу полицейских въехал автобус, за рулем которого был дервиш. Тогда погибли трое полицейских, водитель арестован.

В полиции заявили, что силы правопорядка будут очень строги в отношении любых "незаконных" действий, которые угрожают безопасности страны.