Глава грузинской разведки назвал Россию угрозой для Грузии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Глава Службы разведки Грузии Давид Суджашвили назвал угрозы для Грузии, Россия оказалась в их числе.

Суджашвили во вторник встретился с членами парламентских комитетов по обороне и безопасности, по внешним связям и по вопросам диаспоры и Кавказа. Совместное заседание трех комитетов парламента проходило в закрытом режиме.

После заседания он заявил журналистам, что служба разведки представила депутатам свое видение относительно процессов в международном пространстве. По его словам, речь шла в целом о многих странах и о странах, откуда исходит угроза.

"К примеру, Россия оккупировала наши территории, и, конечно, Россия представляет угрозу", - сказал Суджашвили.

Говоря об угрозе терроризма, Суджашвили заявил, что она является реальной не только для Грузии, но и для всего мира, и страна должна быть готовой к этому вызову.

В ночь на 8 августа 2008 года произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии. Цхинвал подвергся обстрелу со стороны грузинских войск, затем начался штурм города. В конфликт вмешались российские военные. По итогам пятидневной войны 26 августа того же года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.