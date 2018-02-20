Суд ЕС рассмотрит обвинение против Польши в связи с вырубкой Беловежской пущи

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Суда ЕС в Люксембурге Ив Бо считает, что принятые в Польше решения о лесозаготовках в Беловежской пуще нарушают законодательство Евросоюза, говорится во вторник в коммюнике генпрокурора.

"Эти решения неизбежно приведут к ухудшению мест размножения охраняемых видов (животных и птиц)", - заявил он во вторник. Он напомнил, что в 2007 году Еврокомиссия в соответствии с европейским законодательством обозначила три лесных района Беловежской пущи как "место союзного значения" в связи с наличием там естественных местообитаний некоторых охраняемых видов животных и птиц.

Беловежская пуща (Natura 2000 Puszcza Bialowieska), отмечается в коммюнике генерального прокурора, это один из наиболее сохранившихся девственных лесов Европы. Суд ЕС принял это дело к рассмотрению, и окончательное решение ожидается в марте. В поддержку генерального прокурора высказались правозащитники и европейские парламентарии от "зеленых".

"Мы приветствуем это мнение, поскольку оно соответствует польскому законодательству, международным обязательствам Польши и научно обосновано", - заявил в своем коммюнике специалист по биоразнообразию польского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Дариуш Гатковски.

Сопредседатель группы "зеленых" в Европарламенте Ска Келлер (Германия) отметила, что "польское правительство хочет пожертвовать многовековыми деревьями для краткосрочной выгоды". Другой сопредседатель этой группы, бельгиец Филипп Ламбер считает, что это не просто вопрос сохранения природной среды.

"Действия польского правительства вновь поставили под сомнение его приверженность верховенству права", - сказал он.

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас в ответ на вопросы журналистов на брифинге напомнил о традиции исполнительной коллегии ЕС не комментировать мнения генерального прокурора Суда ЕС.

"Еврокомиссия дождется окончательного решения суда", - сказал он.

В ноябре суд ЕС пригрозил Польше штрафом в 100 тыс. евро в день, если страна будет незаконно проводить вырубку деревьев в Беловежской пуще. Министр окружающей среды Польши Генрик Ковальчик позднее заявил, что Польша выполняет решение суда ЕС по запрету на вырубку деревьев.