ОАЭ собрались поставлять в РФ продукцию из молока одногорбых верблюдов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты планируют поставлять в РФ и другие страны ЕАЭС продукцию, изготовленную из молока одногорбых верблюдов.

Как сообщает Россельхознадзор, в ходе переговоров с главным ветврачом ОАЭ Маджидом Султаном Аль Касеми российской стороне был передан образец оригинального ветеринарного сертификата на экспорт из ОАЭ продукции из молока одногорбых верблюдов. Эта продукция должна проходить тепловую обработку.

Кроме того, на переговорах Россельхознадзор передал эмиратской стороне информацию о мерах по ликвидации вспышек высокопатогенного гриппа птиц на территории РФ и ответы на вопросы ОАЭ по доступу живых животных из России. Эмиратская сторона обещала предоставить свои комментарии по переданным материалам в течение месяца.

В ходе переговоров были также обсуждены вопросы, связанные с проведением взаимных инспекций предприятий, желающих поставлять свою продукцию на рынки обеих стран. В частности, представители ОАЭ сообщили о готовности посетить те российские предприятия, которые подали заявки на инспекцию через соответствующие электронные ресурсы министерства изменения климата и окружающей среды ОАЭ (MOCCAE).