Ушел из жизни американский христианский проповедник Билли Грэм

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Известный в США религиозный и общественный деятель, проповедник Билли Грэм, скончался в возрасте 99 лет, передает в среду телеканал Си-Эн-Эн.

Грэм скончался утром в среду по местному времени в своем доме в городе Монтрит (штат Северная Каролина).

В сообщении отмечается, что Грэм был одним из самых влиятельных представителей евангельской христианской веры в США и во всем мире.

Ряд бывших американских президентов, включая Линдона Джонсона, Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона, зачастую консультировались с ним в вопросах религии, отмечает канал.

"Он был ведущим религиозным деятелем своего времени... всего несколько римских пап и еще пара человек могли бы сравниться с ним в том, что касается достижений", - привел телеканал слова историка Уильяма Мартина, написавшего книгу о Грэме.