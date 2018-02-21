Комитет министров Совета Европы принял четырехлетний план действий для Украины

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - План действий для Украины на 2018-2021 годы утвердил Комитет министров Совета Европы, сообщил глава украинского МИД Павел Климкин.

"Спасибо Комитету министров Совета Европы за принятие плана действий для Украины на 2018-2021 годы. В фокусе: права человека, верховенство права, демократия", - написал Климкин на своей странице в твиттере в среду.

Глава МИД Украины отметил, что "это важный инструмент для поддержки реформ и имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС".

"Настоящая синергия в евроинтеграции", - добавил он.

В свою очередь постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в твиттере написал: "Совет Европы сегодня принял программный документ поддержки Украины. Несмотря на усталость и некоторые разочарование последних 4-х лет, нам надо упорно двигаться вперед. Где-то самим, а где-то - с помощью партнеров. Шаг за шагом".

1 февраля руководитель проектов Европейской Комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Офиса СЕ на Украине Сергей Ткаченко сообщил, что новый план действий Совета Европы для Украины на следующие 4 года будет принят в середине текущего месяца.