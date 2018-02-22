Беспилотник ВВС США провел разведку вблизи Ленинградской и Псковской областей и Белоруссии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США RQ-4B Global Hawk в четверг днем совершил многочасовой разведывательный полет вблизи границ России и Белоруссии, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение не менее пяти часов курсировал вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии и Латвии. Кроме того, он также совершил несколько пролетов вблизи границ Белоруссии с Латвией и Литвой.

На обратном пути из Эстонии беспилотник продолжил в течение нескольких часов вести разведку к востоку от границ Калининградской области и к западу от Гродненской области Белоруссии в небе над Литвой.

Как сообщалось, ранее в четверг этот же беспилотник первоначально вместе со стратегическим разведывательным самолетом ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным UNSEW42, который вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершал полет по периметру Калининградской области в воздушном пространстве Польши и Литвы.