Все билеты из Израиля в Узбекистан раскупили после введения безвизового режима

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - После введения безвизового режима для израильских граждан за два дня были раскуплены все билеты из Израиля в Узбекистан до июня. Такая информация была озвучена накануне на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщили в четверг узбекские СМИ.

Как сообщалось ранее, с 10 февраля 2018 года установлен безвизовый режим сроком на 30 дней для поездок в Узбекистан для граждан Израиля, Индонезии, Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии. Кроме того, упрощен порядок выдачи виз гражданам 39 стран. С 1 июля 2018 года будут внедрены электронные визы.

В этой связи, как отмечают СМИ, количество рейсов в страны, в отношении граждан которых введен безвизовый режим, будет увеличено, помимо Ташкента прямые рейсы за рубеж будут осуществляться также из Бухары, Самарканда, Ургенча, Навои и Карши.

Глава государства призвал эффективно использовать потенциал страны в сфере туризма, создавать благоприятные условия для его развития.

На совещании отмечалось, что в 2017 году Узбекистан посетили почти 2 миллиона 700 тысяч туристов. Большую часть туристов составляют те, кто приезжает, чтобы увидеть родственников, лечиться, учиться, с коммерческими и иными целями.

Среди граждан Израиля выходцы из республики составляют более 100 тысяч человек.