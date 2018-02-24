США пригрозили "черными списками" российским судам за нарушение санкций против КНДР

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - США активно взаимодействует с Россией и Китаем по вопросу санкций в отношении КНДР, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Безусловно, Россия и Китай являются двумя странами, торгующими с ними (с КНДР - ИФ), и мы активно работаем с ними обеими", - сказал он журналистам.

По его словам, США "готовы вносить в черные списки российские суда" или суда других государств, если они нарушают каким-либо образом санкции США и Совета Безопасности ООН.

"Позвольте мне прояснить: будь то российские суда, китайские, нам все равно, чьи это суда. Если у нас имеется разведданные, указывающие на то, что люди занимаются вещами (в нарушение санкций - ИФ), мы введем против них санкции", - пояснил министр.