В Афганистане при нападении талибов на армейский пост погибли 25 военных

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - 25 военнослужащих национальной армии Афганистана убиты в ходе нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России) на западе Афганистана, сообщили в субботу местные СМИ.

Отмечается, что боевики напали на армейский пост в селении Кынышк провинции Фарах, в 10 км от административного центра провинции.

Власти Афганистана пока не комментировали это сообщение.

Между тем, как сообщалось ранее, в субботу утром террорист-смертник устроил взрыв в центре Кабула. По предварительным данным, один человек погиб, шестеро пострадали.