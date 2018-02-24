Число жертв двойного теракта в Сомали достигло почти 40 человек

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 38 человек погибли в результате терактов, произошедших в столице Сомали Могадишо, передают в субботу западные СМИ со ссылкой на медиков.

Ранее СМИ сообщили о 18 погибших. По данным телеканала Euronews , трагедия произошла недалеко от резиденции президента и одного из отелей.

На воздух взлетели два автомобиля, после чего была слышна перестрелка боевиков с сотрудниками местных правоохранительных органов.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".