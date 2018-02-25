Церемония закрытия Олимпиады пройдет в воскресенье в Пхенчхане

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Церемония закрытия зимних Олимпийских игр состоится в Пхенчхане в воскресенье.

Также в воскресенье исполком Международного олимпийского комитета (МОК) должен решить вопрос, будет ли восстановлен Олимпийский комитет России (ОКР) и можно ли российским спортсменам пройти с национальным флагом на церемонии.

Глава делегации олимпийских спортсменов из России Станислав Поздняков выступал перед исполкомом МОК в субботу и заявил, что все условия для восстановления ОКР выполнены. В частности, выплачен штраф в размере $15 млн, наложенный МОК в декабре в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи.

Ранее председатель имплементационной (выносящей исполкому рекомендацию по восстановлению ОКР) группы МОК Николь Ховертс в The New York Times высказал свое мнение о восстановлении и разрешении на пронос флага: "Мы не исключаем никакие варианты. И не пришли к окончательному решению. Мы все еще в процессе обсуждения. Пытаемся действовать в интересах МОК и всех людей, вовлеченных в эту ситуацию".

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR).

Как ожидается, если спортсмены выполнят все условия участия в Олимпиаде, которые ранее выпустил МОК, им разрешает пройти на церемонии закрытия с флагом России.

Однако ранее в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Как утверждает делегация олимпийских спортсменов из России, обнаруженная концентрация свидетельствует об однократном приеме препарата, что нецелесообразно в спортивных целях. Крушельницкий также заявляет, что никогда не принимал запрещенных препаратов и подозревает, что ему могли "подсыпать" мельдоний в еду или воду. Тем не менее он вместе с женой и партнершей Анастасией Брызгаловой был лишен медали и дисквалифицирован с Игр.

Также в допинг-пробе бобслеистки Надежда Сергеева, занявшей 12-е место, был обнаружен запрещенный сердечный препарат триметазидин. Однако Поздняков заявил, что это халатность со стороны спортсменки, и ей следовало получить на него терапевтическое исключение. Она также была дисквалифицирована с Игр.

Эти нарушения могут повлиять на решение имплементационной группы и исполкома МОК. В то же время многие представители МОК в СМИ говорят о том, что это "разовое" нарушение, и не один Крушельницкий был дисквалифицирован с этой Олимпиады за употребление запрещенного препарата. Поэтому, возможно, надежда на разрешение флага на церемонии закрытия и восстановление ОКР для России остается.

На счету команды олимпийских атлетов из России на данный момент 16 медалей - одна золотая, шесть серебряных и девять бронзовых. "Золото" выиграла фигуристка Алина Загитова, "серебро" - фигуристка Евгения Медведева, фигуристы в командном турнире, скелетонист Никита Трегубов, лыжник Александр Большунов, мужская лыжная эстафетная команда и мужская лыжная команда в спринте свободным стилем.

"Бронза" - у конькобежцев Семена Елистратова, Натальи Ворониной, лыжников Юлии Белоруковой, Александра Большунова, Андрея Ларькова, Дениса Спицова, женской лыжной эстафетной команды, фристайлистов Ильи Бурова, Сергея Ридзика.

Однако в воскресенье пройдут еще лыжные гонки, бобслей, керлинг и хоккейный матч, в финале сразятся олимпийские спортсмены из России и команда Германии. Так что счет медалей еще пополнится.

На первом месте в медальном зачете Олимпиады на данный момент команда Норвегии (13 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых медалей), на втором - Германия (13-8-7), на третьем - Канада (11-8-10). Олимпийские спортсмены из России занимают пока 15-е место.