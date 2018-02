Взрыв произошел в английском Лестере

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В одном из жилых кварталов английского Лестера произошел мощный взрыв, сообщила в воскресенье BBC News .

Причины взрыва и количество пострадавших пока не известны. Взрывная волна повредила двухэтажное здание в районе улиц Карлайл и Хинкли Роуд. Полиция перекрыла окрестности и эвакуирует местных жителей. На место взрыва выехали шесть пожарных машин.

More devastating images show the aftermath of 'explosion' in Hinckley Road, #Leicester https://t.co/rLnn1i1m4B pic.twitter.com/CaPnuQAg1f