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НАТО больше не сотрудничает с Россией по военной линии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс прекратил любое практическое сотрудничество с РФ по военной линии и не готов вести конструктивный диалог в формате Совета Россия-НАТО, вместо этого блок взял курс на усиление на восточном фланге против несуществующей угрозы, заявил "Известиям" заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Мы от диалога не уходим. А с их стороны препятствие одно - НАТО в своих практических действиях усиливает восточный фланг против несуществующей угрозы, а в сферах общих интересов все сотрудничество было прекращено", - отметил Грушко.

Он также добавил, что "руководство альянса любит говорить о необходимости деэскалации, предотвращении опасных военных инцидентов и неправильного прочтения намерений другого, но не делает ничего для того, чтобы восстановить нормальные связи по военной линии".

"Сегодня понятно, что ни одна организация, даже самая сильная, как НАТО любит себя называть, не способна обеспечить свою безопасность. Нельзя отгородиться от окружающего мира и выстраивать островки безопасности. Только равноправное сотрудничество со всеми мировыми игроками, включая Россию, способно улучшить ситуацию и может привести к таким схемам взаимодействия, которые действительно позволят справиться со всеми многочисленными угрозами", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

В пресс-службе НАТО "Известиям" заявили, что "характер отношений Североатлантического союза с Россией и стремление к партнерству будут зависеть от четкого, конструктивного изменения в действиях России, свидетельствующего о соблюдении международного права, международных обязательств и обязанностей России".

Издание напоминает, что в январе 2018 года президент РФ Владимир Путин освободил Грушко от должности постоянного представителя России при НАТО и назначил его заместителем министра иностранных дел. До сих пор Москва не назначила его преемника. Более того, существует вероятность, что РФ официально понизит уровень представительства при альянсе до временного поверенного, сообщает газета. Сейчас российскую дипмиссию при НАТО возглавляет заместитель постоянного представителя РФ при НАТО Юрий Горлач, отмечается в материале "Известий".

Теги: НАТО, Россия
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