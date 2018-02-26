Полиция Японии обнаружила части тела одной женщины сразу в двух префектурах

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Японская полиция обнаружила торс и руки объявленной в розыск 27-летней женщины в районе Симамото в префектуре Осака и обе ее ноги в районе Ямасина в соседней префектуре Киото, сообщает в понедельник агентство Киодо.

Женщина пропала без вести две недели назад.

Предположительно, последним, с кем она встречалась, был 26-летний американский турист Евгений Байрактар. Он прибыл в Японию в конце января.

Полиция задержала этого мужчину в префектуре Нара 24 февраля после досмотра его личных вещей и обнаружения в его чемодане головы женщины.

Личные вещи убитой пока не найдены.