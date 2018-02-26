Евросоюз расширил санкционный список по Сирии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам добавил в санкционный список Евросоюза по Сирии министра промышленности и министра информации, оба они были назначены в январе текущего года.

В принятом в понедельник постановлении отмечается, что эти дополнения в список сделаны "ввиду серьезности ситуации в стране" и с учетом последних изменений в сирийском правительстве.

Таким образом, теперь на 257 сирийских должностных лиц распространяются визовой запрет и заморозка активов, поскольку они "несут ответственность за силовые репрессии против гражданского населения в Сирии, получают выгоду от сирийского правящего режима, либо связаны с такими лицами". Кроме того, замораживание активов действует в отношении 67 организаций.

Ныне санкции ЕС в отношении Сирии включают в себя нефтяное эмбарго, ограничения на инвестиции, замораживание находящихся в ЕС активов сирийского центрального банка, ограничения на экспорт оборудования и передачу технологий, которые можно использовать для внутренних репрессий, а также на продажу оборудования и технологий для мониторинга или перехвата связи (по интернету или телефонной). Эти меры были в последний раз обновлены 29 мая 2017 года и действуют до 1 июня 2018 года.

"ЕС по-прежнему привержен поиску долгосрочного политического решения конфликта в Сирии в рамках существующих согласованных ООН рамок. Как было указано в стратегии ЕС по Сирии, принятой в апреле 2017 года, ЕС считает, что военного решения этого конфликта не может быть, и решительно поддерживает работу спецпосланника ООН и внутрисирийские переговоры в Женеве", - говорится в постановлении Совета по иностранным делам.