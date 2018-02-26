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В Лондоне откроется серия аукционов "Искусство ХХ века на Christie's"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Работы Пабло Пикассо, Клода Моне, Пауля Клее и других мастеров выставят в рамках серии торгов "Искусство ХХ века на Christie's" в феврале-марте в Лондоне, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома в понедельник.

"Вечерние торги "Искусство импрессионизма и модернизма" 27 февраля 2018 года откроют серию аукционов "Искусство ХХ века на Christie's", которая продлится вплоть до 7 марта. На продажу будут выставлены работы из целого ряда частных коллекций, включая подборку "Взгляд архитектора" (с превосходным натюрмортом Джорджо Моранди) и собрание "Абстракция без границ" (композиции Жоржа Брака и Франсиса Пикабиа), в котором представлены произведения, охватывающие историю развития европейского абстрактного искусства в ХХ веке", - рассказали "Интерфакса" в пресс-службе.

Там отметили, что помимо этого из коллекции Triton Collection Foundation на продажу будут выставлены творения Клода Моне, Тео ван Рейссельберге и Яна Торопа, а из собрания Вильгельма Рейнольда - редкая картина Оскара Кокошки.

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Подборку работ, выставляемых на февральские торги, возглавляет датируемая 1947-1948 годами работа Пабло Пикассо "Обескровленный петух" (2,2-2,8 млн фунтов), относящаяся к знаменитой серии натюрмортов, написанных художником во время и сразу после окончания Второй мировой войне.

Другими топ-лотами вечера станут полотно Андре Дерена "Лондон: Темза близ Вестминстерского моста" (1906-1907 годы, оценка: 6-9 млн фунтов); относящаяся к позднему периоду творчества Пабло Пикассо картина "Мушкетер и сидящая обнаженная" (1967 год, 12-18 млн фунтов); а также "Эскиз к пейзажу" Василия Кандинского (1910 год, 3-5 млн фунтов).

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Работа Эдгара Дега "За кулисами" приблизительно 1882-1885 годов оценивается в 8-12 млн фунтов, а полотна Клода Моне "Луг в Живерни" и "Пионы" в 7-10 и 3,5-5,5 млн фунтов соответственно.

Дневные торги и торги, посвященные работам на бумаге в этой же категории пройдут 28 февраля. А с 22 февраля по 2 марта проходят онлайн-торги "Керамика Пикассо".

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В рамках вечернего аукциона "Искусство сюрреализма" 27 февраля вниманию коллекционеров будет предложено 34 произведения 15 художников. Среди них - работы из собрания "Абстракция без границ", подборки "Взгляд архитектора", коллекции Антони Тапиеса и коллекции Triton Collection Foundation. В числе топ-лотов вечера - работа Франсис Пикабиа, "Без названия" (приблизительно 1924-1926 годы, 900 тыс - 1,2 млн фунтов), произведение Курта Швиттерса, "Ричард- пятница-картина" (1927 год, 500-700 тыс фунтов).

В число топ-лотов вечернего аукциона "Искусство сюрреализма" входят семь работ Рене Магритта. Среди них "Тихая группа" (1926 год, 6,5-9,5 млн фунтов), "Оазис" (1926 год, 1,4-2 млн фунтов).

На этих же торгах выставят редкую картину Пабло Пикассо "Фигура" (1930, 3-5 млн фунтов), работы серии позже послужили источником вдохновения для таких художников, как Генри Мур и Фрэнсис Бэкон.

Теги: Великобритания, Лондон
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