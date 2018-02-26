В США выявили взаимосвязь между числом беременных и рецессией

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Экономисты и инвесторы должны обратить внимание на рождаемость, чтобы понять, когда в экономике произойдет спад, говорится в докладе Национального бюро экономических исследований (NBER) США.

Как показывает исследование трех последних рецессий в стране, количество беременных начало падать, по крайней мере, за полгода до начала ухудшения ситуации в экономике.

Хотя предыдущие исследования говорили о том, что уровень рождаемости следует за экономическими циклами, NBER первым указало на снижение рождаемости как на опережающий показатель рецессии.

Профессор экономики Университета Нотр-Дам и один из авторов отчета Даниэль Хангерман отметил поразительность того, что падение числа беременностей было очевидным перед рецессией, которая произошла после финансового кризиса 2007 года, поскольку обычно утверждалось, что этот спад было трудно предсказать.

"Никто из экспертов не предвидел, и в первые несколько месяцев многие бизнес-лидеры были убеждены в том, что экономика чувствует себя хорошо", - сказал Хангерман. Факт заключается в том, что статистика рождаемости рассказывала другую историю.

Количество беременных в США несколько увеличилось между первым полугодием 2006 года и первым полугодием 2007 года. Но в годовом исчислении в третьем квартале 2006 года показатель снизился, хотя американские фондовые индексы по-прежнему били исторические рекорды, пишет The Financial Times.

При анализе NBER рассматривало изменения уровня рождаемости в последние три экономических цикла - в начале 1990-х годов, в начале 2000-х годов и в конце 2000-х годов. Рождаемость в стране в период 1989-2016 годов составляла 109 млн. Как отмечают авторы исследования, решение завести ребенка, возможно, отражает степень оптимизма в отношении будущего.

Ученые выяснили, что снижение числа беременных предсказывает экономический кризис лучше, чем многие традиционно используемые индикаторы такие, как потребительское доверие или покупка крупных дорогостоящих вещей.

Тем не менее, корреляция между рождаемостью и рецессиями не идеальна. Были периоды, когда число беременностей падало, а ситуация в экономике не ухудшалась, отмечают авторы исследования.