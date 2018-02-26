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Двое граждан РФ задержаны при попытке нелегально пересечь белорусско-польскую границу

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Белорусские пограничники в понедельник вечером задержали на окраине Бреста двух россиян, которые пытались незаконно пересечь белорусско-польскую границу. Об этом говорится в сообщении Государственного пограничного комитета Белоруссии.

"В ходе первичного разбирательства установлено, что россияне в течение февраля этого года 16 раз неудачно пытались легально выехать в Польшу. После последней безуспешной попытки приняли решение пересечь границу незаконно", - говорится в сообщении.

При приближении к пограничной зоне задержанные были замечены местными жителями, которые своевременно сообщили о подозрительных людях пограничникам.

В настоящее время нарушители помещены в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы. За совершение правонарушений, предусмотренных статьей 23.29 (покушение на незаконное пересечение государственной границы) и статьей 23.30 (нарушение пограничного режима) КоАП Белоруссии решается вопрос о привлечении задержанных к административной ответственности в виде депортации с запретом въезда в Белоруссию сроком до 5 лет.

Теги: Белоруссия, РФ, Польша
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