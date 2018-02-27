Японские истребители вылетали на сопровождение российского разведчика Су-24МР

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Истребители Воздушных сил самообороны Японии во вторник поднимались в воздух для сопровождения российского тактического разведывательного самолета Су-24МР, говорится в заявлении штаба японских Сил самообороны.

По его данным, российский самолет летел в направлении воздушного пространства Японии со стороны Японского моря. Су-24МР двигался к полуострову Ното на острове Хонсю, а затем лег на обратный курс.

Нарушений воздушного пространства Японии зафиксировано не было, отмечают японские военные.

Кроме этого, во вторник Силы самообороны Японии зафиксировали полет китайского разведывательного самолета типа Y-9 вблизи границ страны. На его сопровождение в воздух были подняты японские истребители.

Согласно информации японских военных, Y-9 пролетел от района Корейского полуострова к району японских островов Цусима и обратно. При этом нарушений воздушного пространства Японии также отмечено не было.