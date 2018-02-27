Израиль отложил планы по взиманию налога с церквей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Израильские власти отложили планы по введению муниципального налога на принадлежащую христианским церквам коммерческую недвижимость, сообщает во вторник канцелярия премьер-министра Израиля.

В сообщении отмечается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху и мэр Иерусалима Нир Баркат сформировали группу "для выработки решения" по данному вопросу.

Предполагается, что члены этой группы будут вести переговоры с представителями церквей.

Доступ в одну из главных христианских святынь - храм Гроба Господня - закрыт уже на протяжении трех дней в знак протеста против налоговой политики властей Иерусалима. Подобное произошло впервые с 1948 года после провозглашения государства Израиль.

Церковные лидеры обвинили власти Иерусалима в нарушении негласных и существующих уже долгие годы правил, согласно которым Церкви исторически не облагались налогами.

Ранее в Евросоюзе выразили надежду на то, что конфликт между властями Иерусалима и церковным руководством будет решен как можно быстрее.