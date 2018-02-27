Госдеп объявил о расширении санкционного списка за связи с ИГ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США пополнила список структур и лиц, находящихся под санкциями за связи с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), говорится в заявлении госдепа, обнародованном во вторник.

Согласно документу, речь идет о шести связанных с ИГ группах - в Бангладеш, на Филиппинах, в Нигерии, в Сомали, Тунисе и Египте. Также в санкционный список включены еще два физических лица - из Сомали и Западной Африки.

В госдепе напомнили, что всего под этими санкциями находятся 40 командиров и боевиков ИГ и что данные меры являются частью более широкого плана по разгрому ИГ, который реализуется в сотрудничестве с международной коалицией.

"Усилия администрации направлены на то, чтобы разгромить группировку ИГ в зонах, где боевики чувствуют себя в безопасности, лишить возможности рекрутировать бойцов за рубежом, отсечь их от финансовых ресурсов, снизить уровень воздействия лжепропаганды, распространяемой через Интернет и в социальных сетях, и оказать помощь по стабилизации в освобожденных районах Ирака и Сирии так, чтобы перемещенные лица смогли вернуться в свои дома и начали восстанавливать свою жизнь", - говорится в заявлении.