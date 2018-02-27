ООН обвинила Пхеньян в содействии Дамаску в производстве химоружия

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Северная Корея поставляла в Сирию компоненты, которые могли быть использованы для производства химического оружия, говорится в докладе по итогам расследования ООН, который имеется в распоряжении газеты The New York Times .

В частности, пишет она, из КНДР в Сирию поставлялись устойчивые к кислоте пластины, термометры и клапаны. Согласно данным доклада, в период с 2012 по 2017 гг. было осуществлено не менее 40 поставок, о которых ранее не сообщалось.

При этом специалисты из ООН утверждают, что все поставленные материалы имеют двойное назначение.

В отчете также заявляется, что северокорейские специалисты были замечены на заводах по производству ракет и химоружия на территории Сирии.

Доклад был составлен группой экспертов ООН, которые следят за соблюдением санкционного режима, введенного ООН против Северной Кореи.

В Дамаске неоднократно отвергали обвинения в наличии и использовании химоружия. Так, 14 февраля замглавы МИД Сирии Фейсала Микдада заявил журналистам, что Вооруженные силы страны не располагают арсеналом химического оружия. Он также назвал применение такого оружия "аморальным и неприемлемым".